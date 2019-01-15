ПЕКИН, 15 янв — ПРАЙМ. Валютный курс в Китае в начавшемся году будет более стабильным, у правительства Китая есть уверенность в этом, заявил во вторник заместитель председателя Народного банка Китая (ЦБ) Чжу Пэнсинь.

"Мы, благодаря снижению коэффициента резервирования, эффективно поддерживаем развитие реальной экономики, наш обменный курс будет еще более стабильным, что поможет продвигать устойчивое развитие экономики, в этом нет противоречия", — заявил на пресс-конференции Чжу Хэсинь.

Он подчеркнул, что механизм валютных курсов в Китае является плавающим, отражает соотношение спроса и предложения на рынке.

"У нас есть уверенность в этом плане. Основа нашей экономика достаточно хорошая, золотовалютные резервы также в достатке, это все укрепляет нашу веру и уверенность в валютном курсе", — добавил чиновник.