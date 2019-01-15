МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Исследовательский сервис Numbeo составил список городов мира по качеству жизни. Лучшим на территории России стал Нижний Новгород — он занял 109 место.

Помимо Нижнего Новгорода в рейтинг из российских городов попали Санкт-Петербург (182 место), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

Лучшими городами стали Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Худшими эксперты признали города Манила (Филлипины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).

Эксперты при составлении рейтинга учитывали восемь параметров. Это: