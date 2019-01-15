МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ может разрешить потребителям расторгать старые инвестиционные договоры на поставку мощности (ДПМ) с генерирующими компаниями, а также новые контракты в рамках программы модернизации ТЭС, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на энергорынке и аппарат вице-премьера Дмитрия Козака.

"Потребителям могут разрешить расторгать с генкомпаниями договоры на поставку мощности (гарантируют возврат инвестиций из повышенных платежей потребителей), заключенные в первую волну инвестиций, запущенную в 2000-х годах, а также новые договоры в рамках программы модернизации старых ТЭС", — сообщает издание.

Как уточнили в аппарате Козака, по итогам совещания, прошедшего 11 января, будет дано поручение разработать предложения по перечню оснований для разрыва обязательств по оплате мощности. По расторжению ДПМ будет подготовлен проект постановления правительства.

Потребители смогут расторгать инвестиционные ДПМ, по которым их платеж значительно выше, в том числе в рамках новой программы модернизации старых ТЭС на 1,4 триллиона рублей. Утверждаемая правительством программа модернизации, по сути, будет дублировать схему ДПМ, только не для нового строительства, а для обновления мощностей, пишет газета.

Минэнерго в проекте программы максимально смягчало риски, связанные с установкой на ТЭС пилотных образцов российских газовых турбин большой мощности, обозначив, что неготовность оборудования не может стать основанием для одностороннего разрыва контракта. Этот пункт вызвал и недовольство потребителей, и вопросы у Минюста, считавшего, что он дублирует нормы гражданского права.

Промышленность не раз пыталась разорвать старые ДПМ, отмечает издание. Так, протесты бизнеса вызвала авария на Березовской ГРЭС "Юнипро", когда в феврале 2016 года полностью сгорел новый ДПМ-блок. Тогда ФАС сочла, что был нарушен закон о защите конкуренции: потребители заплатили по ДПМ на сгоревший блок около 950 миллионов рублей. Однако позже ФАС и "Юнипро" заключили мировое соглашение. Также у потребителей в 2010-х годах не раз вызывали недовольство коррекции программы ДПМ с переносом инвестпроектов в другие места с более поздними сроками ввода.