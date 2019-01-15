МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник заявил, что почти триллион рублей планируется израсходовать в текущем году на закупку современного оружия и техники для Вооруженных сил Российской Федерации.

"На реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных Сил в текущем году предусмотрено более 1,44 триллиона рублей. Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%", — сообщил Шойгу.

Он заявил также о необходимости жесткого контроля за эффективным расходованием бюджетных средств со стороны руководителей всех уровней.