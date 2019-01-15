АРХАНГЕЛЬСК, 15 янв — ПРАЙМ. ООО "Адагран" признано победителем аукциона на геологическое изучение, разведку и добычу коренных алмазов на участке Черноозёрский-3 в Архангельской области, следует из опубликованных материалов по итогам тендера.

"Адагран" предложил за участок 161,7 миллиона рублей при старте 7,35 миллиона. Конкурентами победителя выступали АК "Алроса" и "Севералмаз" (входит в "Алроса").

Участок Черноозёрский-3 расположен в Мезенском муниципальном районе. Площадь – 83 квадратных километра. Ресурсы Р3 — 10 миллионов карат. Лицензия будет предоставлена победителю на 25 лет.

ООО "Адагран" зарегистрировано в подмосковной Дубне в апреле 2018 года. Единственный учредитель – гендиректор предприятия Лев Мальгов. Основной вид деятельности – добыча алмазов. Согласно данным Росгеолфонда, в настоящее время за "Адаграном" не числится ни одной лицензии.

Несостоявшимися из-за отсутствия предложения повышения цены (единственный участник — АО "АГД Даймондс") признаны аукционы еще по трём участкам в Мезенском районе: Разломному, Торфяному и Южно-Верхотинскому. Ресурсы P3 по каждому из трех участков составляют 10 миллионов карат коренных алмазов, предлагалась лицензия на 25 лет, стартовый платёж также был на уровне 7,35 миллиона рублей.