МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Необходимо создать дорожную карту для изменения регуляторных требований к бизнесу, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Нужно создать будет специальную дорожную карту. На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятными как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. Ну а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена на решение и задач безопасности, и на ускорение экономического роста. Я дам поручение аппарату правительства подготовить развернутое понимание этого и подготовить дорожную карту для обеспечения этой работы", — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

Премьер предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть регуляторные требования к бизнесу, применив механизм так называемой регуляторной гильотины.

По его мнению, количество требований к бизнесу в России необоснованно завышено, а многие нормативные акты по проведению проверок, принимавшиеся еще в советское время, устарели и нуждаются в пересмотре.

"Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, они автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. И в соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий", — заявил глава правительства.



