МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны, ждет реакции, сообщил РИА Новости замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

"Мы сделали им (Венесуэле — ред.) предложение. Неформальное. Потому что по традиции после таких консультаций готовится проект заключения, и партнеры реагируют на этот проект. В конечном итоге это должен быть продукт, согласованный и консультантами, и реципиентом помощи. Иначе это бессмысленно все. Зачем мы будем кому-то рекомендовать, зная, что это его не устраивает", — сказал Сторчак.

"Изучают наверное, я не знаю", — сказал Сторчак, добавив, что соответствующий департамент минфина находится в контакте с властями Венесуэлы.

Он также сообщил, что договоренности по реструктуризации долга Венесуэлы перед РФ достигнуты, она платит по новому графику. "Уже договоренности достигнуты. Они по новому графику платят", — сказал замминистра в кулуарах Гайдаровского форума.

При этом речи о предоставлении Россией нового кредита Венесуэле не идет, таких просьб не поступало, сообщил Сторчак.

Отвечая на вопрос, обращалась ли Венесуэла к России с просьбой о предоставлении нового кредита, замминистра сказал: "Нет".







