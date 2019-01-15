МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ в 2018 году выросли на 8,3% и на 1 января 2019 года составили 468,5 миллиарда долларов, по итогам декабря — увеличились на 1,4%, сообщил Банк России.

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.