КИЕВ, 15 янв — ПРАЙМ. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2018 года превысил прогнозы и составил 3,4%, заявил президент страны Петр Порошенко.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривал дефицит на уровне 2,4% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию — 9%.

"Впервые обнародую сейчас эту цифру, но мы рассчитываем, что в пределах 3,4% будет рост ВВП за 2018 год. Это максимальный показатель за семь лет. Инфляция снизилась до 9,8%. Это — самый низкий ее уровень за пять лет. Золотовалютные резервы выросли почти до 21 миллиарда долларов. Выросли гривневые депозиты населения в банках", — сказал Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности в ходе поездки в Волынскую область во вторник.

Первый вице-премьер Украины — министр экономического развития и торговли Степан Кубив в конце декабря прогнозировал, что рост украинской экономики по итогам 2018 года составит более 3%. Государственная служба статистики оценила рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении в 2,8%, во втором квартале — в 3,8%, в первом квартале — в 3,1%.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на уровне 7,4% и рост экономики в 3%. Национальный банк (ЦБ) прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 2,5%, кабинет министров — на 3%, Международный валютный фонд — на 2,7%.