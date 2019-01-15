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МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по добыче нефти в США в 2019 году на уровне декабрьской оценки в 12,1 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году ждет добычи на уровне 12,9 миллиона (выше на 6,6% к 2019 году), следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Добыча в 2018 году составила в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки.

"По оценкам EIA, добыча нефти в США в 2018 году составила в среднем 10,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 1,6 миллиона баррелей выше уровня 2017 года; это стало самым высоким показателем и самым значительным ростом", — пишет управление.

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в декабре составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, что на 40 тысяч баррелей в сутки больше, чем в ноябре. Более точные данные о добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за декабрь станет известен в конце февраля.

Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному 31 декабря, среднесуточная добыча нефти в США в октябре 2018 года достигла отметки 11,537 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 0,7% с сентябрьского уровня. Среднесуточная добыча нефти в сентябре составила 11,458 миллиона баррелей в сутки.

EIA отмечает, что США в ноябре ненадолго стали нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов. По данным агентства Блумберг, экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам недели, завершившейся 30 ноября, превысил импорт впервые с 1949 года. При этом EIA прогнозирует, что в 2019-2020 годах объем импорта продолжит снижаться, а в четвертом квартале 2020 года Соединенные Штаты станут нетто-экспортерами.