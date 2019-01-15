ВАШИНГТОН, 15 янв /ПРАЙМ/. Глава минфина США Стивен Мнучин не намерен отказываться от планов снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сообщает во вторник агентство Блумберг.

"Это не должно быть политизировано, этот вопрос имеет большое значение", — заявил на встрече с сенаторами-республиканцами в преддверии голосования по внесенной ранее в палату резолюции демократов, которая должна будет помешать планам минфина.

Инициатором этой резолюции выступает известный оппонент президента США Дональда Трампа и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. По его мнению, санкции не смогли эффективно ограничить контроль бизнесмена Олега Дерипаски над упомянутыми компаниями и влияние на них. Для того чтобы резолюцию вынесли на обсуждение, демократам надо набрать простое большинство в 51 голос при имеющихся 47 местах.

Немногим ранее в этот же день лидер демократического большинства в палате представителей Стини Хойер заявил о внесении в нее резолюции, которая тоже направлена на срыв снятия санкций. Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от Демократической партии обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

Вместе с тем дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала". Дипломаты пояснили, что санкции оказывают негативное влияние на экономику их стран.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.