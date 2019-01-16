Уточняются заголовок и первый абзац. Сенат выступил за рассмотрение резолюции, а не принял ее.

ВАШИНГТОН, 16 янв /ПРАЙМ/. Сенат США во вторник выступил за рассмотрение резолюции с неодобрением планов министерства финансов страны снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". За дальнейшее обсуждение документа в ходе голосования высказались 57 сенаторов, против — 42.

Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора.

Помимо сената резолюция должна быть принята палатой представителей, где большинство у демократов, а в случае принятия — на подпись президенту. Согласно закону CAATSA, по которому и вводились санкции, в случае принятия такой резолюции от лица двух палат президент не может отменить санкции в течение 12 дней, а если он наложит вето на резолюцию — еще в течение 10 дней.

США в начале апреля 2018 года ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Ранее во вторник глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что не намерен отказываться от планов снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". По мнению министра, вопрос снятия санкций с компаний не должен быть политизирован, так как он "имеет большое значение".

Инициатором этой резолюции (Senate Joint Resolution 2) выступил известный оппонент президента США Дональда Трампа и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. По его мнению, санкции не смогли эффективно ограничить контроль бизнесмена Олега Дерипаски над упомянутыми компаниями и влияние на них.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от Демократической партии обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

Обсуждение резолюции проходило на фоне обострения борьбы между республиканцами и демократами в связи с "шатдауном" — приостановкой работы ряда федеральных ведомств из-за разногласий по бюджету.

Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.