МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Повышение основной ставки НДС в России с 1 января до 20% с 18% может привести к увеличению розничной цены на шампанское на 5-10%, заявил РИА Новости директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов.

"То, как отразилось повышение НДС на стоимости игристых вин, пока сложно оценить. … Эти 2% в цене от производителя превратятся в 5-10% увеличения стоимости на полке", — сказал Соколов.

"То есть на полке этот процент выразится (в виде роста цены — ред.) от 5% до 10% в зависимости от аппетитов дистрибуторов и розницы, сколько они наценивают", — добавил собеседник агентства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков говорил РИА Новости, что совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых — повышение НДС, может привести к росту потребительских цен на продукты около 8% в первом квартале.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2018 года составила 4,3%. Продовольственные товары в прошлом году, по данным статистического ведомства, подорожали на 4,7%, а цены на алкогольные напитки повысились на 1,3%.