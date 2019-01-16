БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. К последствиям выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) на данный момент подготовились 5 тысяч из 25 тысяч бельгийских предприятий, которые ведут бизнес с компаниями в Соединенном Королевстве, сообщила в среду телерадиокомпания RTBF.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом.

Власти Фландрии утверждают, что Brexit в большей степени угрожает именно этому наиболее экономически развитому и населенному региону Бельгии. Согласно исследованию Католического университета Левена, Brexit без соглашения с ЕС об условиях выхода из общего рынка и таможенного союза может стоить Фландрии 28 тысяч рабочих мест. В связи с этим глава регионального правительства Геерт Буржуа призвал фламандские компании быть готовыми к такой ситуации и переориентировать бизнес на новые рынки.

Согласно оценке международной консалтинговой компании Deloitte, Бельгия после Германии, Франции и Нидерландов входит в четверку стран-членов Евросоюза, для которых предстоящий выход Великобритании из сообщества может наиболее неблагоприятным образом сказаться в экономическом плане. Последствия, главным образом, будут ощущаться во Фландрии, на долю которой приходится 80% бельгийского экспорта в Великобританию.

По мнению Deloitte, бельгийским предприятиям следует "готовиться к худшему уже сейчас". Великобритания входит в пятерку ведущих экономических партнеров Бельгии. На долю Соединенного Королевства приходится около 32 миллиардов евро бельгийского экспорта, или до 9% от суммарного объема поставок продукции за рубеж. В основном это автомобили, продукция химической и фармацевтической промышленности, продукты, напитки, текстиль, синтетические материалы и ручная механическая техника.

Тем временем накануне премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что правительство страны готовится и принимает меры для защиты граждан и предприятий на случай "жесткого" Brexit, которого еще можно избежать.