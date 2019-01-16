МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России, создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Конечно, если будет создана государственная платформа, то мало места останется для коррупции….Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление. Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация", — заявил он в ходе Гайдаровского форума.

Греф также отметил, что министерства будут пытаться строить собственные закрытые системы.

"Как только появляются какие-то эксперты — врачи, банки — они стараются свою поляну окучить большим количеством барьеров, чтобы другие как можно меньше входили туда. В экономике это известный фактор — это фактор экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику. Они будут бороться за то, чтобы получать деньги и строить свою закрытую систему, в которую никого не будут пускать", — отметил он.

"Поэтому важно, чтобы те люди, которые будут отвечать за эту функцию — в частности, Максим Алексеевич (вице-премьер Максим Акимов — ред.) — у него был достаточный объем полномочий и абсолютная поддержка президента страны и премьер-министра страны, и финансовые рычаги влияния на финансирование министерств и определения ими политики создания этих экспертных барьеров", — заключил Греф.