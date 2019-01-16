МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Прошедшее накануне в британском парламенте голосование по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению с ЕС об условиях выхода ожидаемо оказалось провальным. Парламентарии отвергли соглашение, что, по мнению многих аналитиков, открывает путь целому ряду "негативных" сценариев, включая отмену Brexit и "жесткий" выход из Евросоюза. Кроме того, более вероятной становится отставка Мэй на фоне этих неудач.

Несмотря на то что именно такой сценарий был наиболее вероятным, провал голосования оставляет открытыми немало вопросов. После того, как проект британского премьера потерпел неудачу в декабре, никаких существенных изменений не произошло, напомнил аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

"ЕС по-прежнему жестко отстаивает принятый вариант и не соглашается пойти на уступки, а парламентарии критично настроены к последней версии документа", — отметил он.

Из-за предсказуемого результата рынки довольно спокойно отреагировали на событие, высокая волатильность наблюдалась в основном по британскому фунту. До голосования фунт падал, но утром в среду по большей части восстановил позиции.

"Мы прогнозировали снижение фунта в преддверии голосования, но позитивная динамика после него отчасти является неожиданной. Трейдеры посчитали, что теперь вероятность отмены Brexit или его более мягкого сценария увеличивается, поэтому покупают фунт", — комментирует в этой связи Кравчук.

Неопределенность по Brexit привела к росту спроса на золото как надежный актив, но и этот рост не превышал десятых долей процента. Кроме британских рисков, на металл влияли ожидания ослабления роста экономик Китая и США, а также возможность замедления повышения базовой ставки Федрезерва.

СУДЬБА ПРЕМЬЕРА

В среду в парламенте будет обсуждаться внесенный лейбористами вотум недоверия самой Мэй. Большинство аналитиков склонны полагать, что на этот раз она удержится у власти, однако дальнейшая судьба ее премьерства все так же под вопросом. Если не сейчас, то в ближайшее время она может уйти в отставку.

"Она лично курировала вопрос подготовки проекта соглашения по выходу из ЕС с Брюсселем, поэтому на нее и будет перенесена ответственность за итоги вчерашнего голосования", — полагает Кравчук.

По его мнению, новым премьер-министром почти наверняка будет представитель оппозиционной лейбористской партии, члены которой выступают за продолжение переговоров с ЕС, либо за повторный референдум, по итогам которого Великобритания может остаться в рамках союза.

ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ?

Все это повышает неопределенность как действий и будущего самого правительства, так и процесса выхода Британии из ЕС, рассуждает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

"Неопределенность создает нервозность на финансовых рынках. Думаю, что в любом случае за процессом выхода будет наблюдать специальная совместная комиссия, что должно придать управляемость", — сказал он.

В ближайшие три дня кабинет министров должен предложить альтернативный план дальнейших действий по выходу из Европейского союза. Если и он не найдет необходимой поддержки, одним из сценариев может стать так называемый "жесткий" Brexit, то есть выход страны из ЕС без соглашения. Европейские политики уже заявили, что этот вариант не исключен и к нему готовятся обе стороны.

Эксперты, однако, сомневаются, что Британия в текущих условиях готова "хлопнуть дверью". По мнению Кравчука, выход Великобритании из ЕС без сделки будет иметь далеко идущие негативные последствия для самой страны и ее торговых партнеров, поэтому власти — не важно, новые или прежние — приложат максимум усилий, чтобы этого не допустить.

"Скорее всего, переговоры будут продолжаться, однако вести их с позиции силы, как хотят британские чиновники, уже не получится. Меркель предложит Британии не лучшие, а худшие варианты, как уже было в случае с Грецией", — уверен руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

Вся эта ситуация приведет к ухудшению британской экономики. Возможно и дальнейшее падение фунта, и нехватка рабочих мест, и инфляция, о которой Британия забыла еще с 70-х годов, и продолжение оттока капитала.

В отсутствие соглашения о свободной торговле британская экономика потеряет интерес для инвесторов, и система финансового центра, которую начала создавать еще Маргарет Тэтчер, будет разрушена. Если страна потеряет еще 1,5-2 трлн долларов, то ее финансовому могуществу придет конец, заключил Колташов.