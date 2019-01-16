МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Банк России видит разные сценарии диверсификации международных резервов, например, в которых юань — более интересная валюта для вложений, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

ЦБ на прошлой неделе с традиционным полугодовым лагом опубликовал структуру вложений международных резервов. Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4 процентного пункта — до 21,9%, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7% против 0,1% на конец июня 2017 года.

"Юань сейчас растет как доля всех резервов с тех пор, как эта валюта вошла в состав резервных. Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересная (валюта для вложений — ред.), какие-то другие сценарии, в которых какие-то другие валюты интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации различных сценариев", — сказала Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме.

Ранее в среду Юдаева заявила, что регулятор готовится к любым сценариям развития событий на финансовых рынках в 2019 году, в том числе к жестким. По данным ЦБ, наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за год с июня 2017 года по июнь 2018 года показал юань — 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.

Как отмечала в октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор ведет политику диверсификации вложений международных резервов с учетом экономических, финансовых и геополитических рисков.