МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бывший старший вице-президент "Сбербанка" Игорь Буланцев назначен на должность заместителя гендиректора — финансового директора "Уралхима", сообщает компания в среду.

"Компания "Уралхим" сообщает, что 15 января 2019 года на должность заместителя генерального директора — финансового директора АО "ОХК "Уралхим" назначен Игорь Буланцев", — говорится в сообщении.

Буланцев ранее занимал пост старшего вице-президента Гута Банка и отвечал за блоки "Торговые операции и управление активами клиентов" и "Корпоративные финансы". До назначения в "Уралхим" в течение трех лет был старшим вице-президентом ПАО "Сбербанк", руководителем корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка — "Сбербанк КИБ".

ОХК "Уралхим" занимает второе место в мире и первое в РФ по производству аммиачной селитры. Среди производственных активов компании — филиал "Азот", "Минеральные удобрения" (Пермь), "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" (Кировская область) и "Воскресенские минеральные удобрения" (Подмосковье). Основным бенефициаром "Уралхима" является предприниматель Дмитрий Мазепин.