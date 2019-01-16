МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Банк России ожидает инфляцию в первом квартале текущего года на уровне 5,5-6% в годовом выражении, но потом она будет снижаться, поэтому пока "сверхсильных" отклонений от прогнозных значений не видно, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"Годовая инфляция будет в первом квартале — 5,5-6%", — сказала журналистам Юдаева, добавив, что потом инфляция будет снижаться.

"Пока сверхсильных отклонений от нашего прогноза (инфляции – ред.) на первый квартал я не вижу. Но нужно посмотреть на ситуацию", — также отметила она.

Более ранняя реализация некоторых проинфляционных факторов могла стать причиной превышения инфляцией в России по итогам 2018 года прогноза ЦБ, считает Юдаева.

Росстат на прошлой неделе сообщил, что инфляция в РФ по итогам 2018 года составила 4,3%, превысив ожидания российских властей. ЦБ прогнозировал ее в пределах 4,2%, а в правительстве максимальный прогноз давал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, заявивший в декабре, что инфляция по итогам года будет на уровне 4-4,1%.

"Нужно посмотреть на инфляцию более внимательно, не только на конкретную дату на конец декабря, но и на ситуацию в январе и оценить причины того, что произошло. Вполне возможно, что некоторые проинфляционные факторы реализовались чуть раньше — в последнюю неделю декабря, а не в первую неделю января. Я бы сейчас не говорила, что есть однозначное мнение по поводу этой ситуации", — ответила Юдаева на соответствующий вопрос.

"Конечно, если бы мы были ближе к нижней границе прогноза или не выполнили прогноз, это давало бы больше комфорта, чем инфляция выше прогноза", — добавила она.