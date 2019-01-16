МОСКВА, 16 янв- ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост цен на продукты в начале этого года оказался для многих неприятной неожиданностью. По данным Росстата, за период с 1 по 9 января куриные яйца подорожали на 1,7%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,1%. Среди "антилидеров" – капуста, которая стала дороже на 7,2%, помидоры — на 8,8%, морковь — на 4,6%, картофель — на 3,7%, лук — на 4%, огурцы — на 9,6%.

Ситуация по наиболее сильно подорожавшим за 2018 год продуктам питания — яйцам и сахару (на 28% и 26% соответственно) — стабилизируется. С начала января они набрали по 2% и 0,6%.

В целом инфляция в РФ существенно ускорилась в начале года — она составила 0,7% и 0,5% с 1 по 9 января против недельной инфляции 0,2% годом ранее и 0,3% в конце декабря. Главной причиной этого аналитики называют повышение НДС с 18 до 20% с 1 января. При этом на продукты и другие социально значимые товары ставка налога осталась прежней – 10%.

Вице-премьер Алексей Гордеев заверил, что предпосылок для роста цен на продукты в РФ выше темпов инфляции в 2019 году нет. Сейчас объемы производства и потребления продукции в стране сбалансированы, однако всплески цен возможны по отдельным продовольственным товарам.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ

Ритейлеры в этой связи указывают, что далеко не все продукты идут по ставке НДС 10%. По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, такая ставка существует лишь для определенных групп товаров, но ритейлерам не всегда удобно работать с такими производителями. "Меньшая ставка не всегда применяется и не всегда выгодна. Чаще проще работать с поставщиками, находящимися на общей системе налогообложения", — сказал он.

Под ставку НДС 20% попадает около 70% товаров потребительской корзины, согласна доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.

"Несмотря на то что на многие социально значимые товары ставка НДС сохраняется в размере 10%, а некоторые виды товаров и вовсе освобождены от НДС, повышение их стоимости в первой половине 2019 года в среднем на 3% неизбежно", — уверена она.

Во многом это связано с косвенными факторами, такими как удорожание перевозок, увеличение цен на бензин, тарифов на ОСАГО, инфляцией в целом. На рост цен на сельскохозяйственные товары повлияли, например, новые тарифы на электроэнергию, подорожание пшеницы, наблюдаемое в конце 2018 года.

Овощи и фрукты дорожают зимой традиционно. С одной стороны, доля российского производителя в этой категории увеличилась, но с другой — себестоимость, к примеру, томатов, выращенных в теплице, всегда выше. Да и на цены иностранных конкурентов наш производитель тоже ориентируется – дешевле продавать он вряд ли будет.

Еще один момент — не все производители взаимодействуют с продавцами напрямую. Многие предпочитают схемы с участием дистрибьюторов, что, в свою очередь, повышает конечную стоимость товара.

ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ

По данным ассоциации "Руспродсоюз", повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки. Рост ставки налога на 2 процентных пункта может привести к повышению себестоимости продукции на 4-12%. Это непременно скажется на конечных ценах для потребителя, уверены в ассоциации.

Эксперты высказывают мнение, что продовольственные товары к концу года в среднем подорожают на 10%, что выше запланированного уровня инфляции. "Однако в ближайшие два-три месяца рост возможен по отдельным категориям до 50%", — подчеркнул Карпов. По его словам, динамика ценообразования в ритейле скачкообразная – за подорожанием часто следует ценовой спад. Например, в конце лета-начале осени цены на плодоовощную продукцию вновь упадут.

Кроме того, в сетевых магазинах велика доля товаров категории "промо": скидка здесь может достигать 25% и более, что тоже влияет на потребительскую корзину. Влиять могут даже такие факторы, как временные перебои с поставками. Иногда в сети одновременно попадает большая партия скоропортящихся продуктов, тогда продавцы вынуждены снижать цены.

БЕЗ ГОСУДАРСТВА НЕ ОБОЙТИСЬ

В сложившейся ситуации, возможно, не обойтись без помощи государства. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что антимонопольным органам придется разбираться с ростом цен на некоторые товары, в частности — продукты, которые существенно подорожали, несмотря на то что НДС на них не был повышен.

"Есть частично объективные причины в виде не очень хорошего урожая прошлого года. Но понятно, что там есть истории, с которыми нужно будет очень предметно разбираться", — сказал он.

На практике регулирование цен на социально значимые товары происходит двумя способами, рассказала Залюбовская. Первый – это проверка обоснованности затрат, включенных в себестоимость отечественной продукции, в том числе повышенный контроль со стороны Федеральной антимонопольной службы с целью выявления картельных сговоров между производителями товаров и ритейлерами.

Второй – ограничение уровня рентабельности для такой продукции уже непосредственно в торговых сетях.

Однако в связи с тем, что прогнозируется дальнейшее удорожание товаров потребительской корзины в течение 2019 года, не исключено, что государству придется использовать дополнительные административные и бюджетно-финансовые меры воздействия, такие как инвестиции в сельскохозяйственный сектор и введение льгот и преференций для производителей социально-значимых товаров, заключила эксперт.