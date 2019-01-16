МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,142 миллиарда рублей при спросе в 18,223 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 93,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,3% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,992% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,3% годовых.

Ранее сегодня Минфин в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 31,716 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 91,284% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,33% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,3598% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,32% годовых.

Также ведомство в полном объеме разместило облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 33,443 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,7% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,18% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,7527% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,17% годовых.

Это первый выход Минфина на рынок ОФЗ в 2019 году.