МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Руководство бельгийского предприятия NLMK Clabecq, которое принадлежит российской группе "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), может уволить до половины персонала – всего около 300 рабочих, сообщает местная газета Echo.

Сами сотрудники заявили, что руководство предприятия назначило на четверг встречу производственного совета, повестка которого определяется как "экономическая ситуация на NLMK Clabecq". По данным издания, именно на этом совещании менеджмент завода объявит о запуске так называемой "процедуры Renault" — законодательно обязательный период консультаций в случае массовых увольнений.

Согласно Echo, на предприятии числятся 520 постоянных и 70 временных работников. Издание со ссылкой на собственные источники сообщает о возможном увольнении 300 рабочих. В материале напоминается, что ранее российские руководители NLMK Clabecq заявляли, что его существующая структура не позволяет предприятию быть конкурентоспособным.

В НЛМК РИА Новости подтвердили факт созыва собрания представителей работников предприятия, но отказались сообщить больше, сославшись на законодательные ограничения.

В настоящее время в Бельгии НЛМК принадлежит предприятие NLMK Clabecq (мощностью 550 тысяч тонн проката в год) и завод в Лувьере мощностью 1,7 миллиона тонн горячекатанного проката в год и 0,6 тысячи тонн холоднокатанного проката.