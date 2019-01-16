МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Игроки рынка лизинга не занимаются так называемым обратным лизингом автомобилей для физических лиц, такие услуги предлагают микрофинансовые организации (МФО), потому потенциальные ограничения этого сегмента рыночные лизинговые компании не затронут, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Европлан" Александр Михайлов.

Как пишет в среду газета "Коммерсант", ОНФ направил на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова письмо с предложениями по совершенствованию механизмов защиты потребителей при кредитовании с использованием механизма обратного лизинга. Пресс-служба ОНФ сообщила РИА Новости, что ответ от регуляторов ожидается в течение трех недель, общественники рассчитывают на системное решение.

"Истинный лизинг автомобилей, в том числе возвратный, юридическим и физическим лицам работает в стране десятки лет, и занимает существенную долю в капвложениях. Физлица не предъявляют естественного, нормального, спроса на возвратный лизинг имущества. Если физлицам нужно получить финансирование под уже купленный автомобиль, то, скорее, в кредит, заложив его. Очевидно, что истинная цель заемщика — получить кредит под залог", — сообщил гендиректор "Европлана".

По его словам, со стороны лизинговых компаний, в стране никакого "рынка" возвратного лизинга автомобилей физлицам не существовало, он стал возникать со стороны недавно включенных в периметр регулирования МФО, при этом сделки, будучи полностью законными, могут прикрывать истинное кредитование физлиц.

"Тот факт, что это идет со стороны не спроса, а предложения, причем со стороны некоторых регулируемых МФО, то это свидетельствует о поиске выхода из периметра регулирования. Ясно, что рыночные лизинговые компании это не поддерживают, и не хотели бы, чтобы из-за этого падала какая-либо тень на абсолютно нормальные сделки возвратного лизинга, особенно юридическим лицам, — лизингополучателям, где это один из важных видов долгосрочного финансирования капитальных вложений", — добавил Михайлов.

Гендиректор "Европлана" также отметил, что в проекте правового регулирования лизинга, который разрабатывает ЦБ РФ, содержится ограничение, согласно которому не будет допускаться возвратный лизинг имущества, используемого для личных целей, включая квартиры и автомобили. "Цель ограничения… состоит в контроле общей закредитованности населения. По нашей оценке, крупные игроки лизингового рынка, не участвуя в таких сделках, это ограничение примут, если оно будет введено", — заключил спикер.