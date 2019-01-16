ЛОНДОН, 16 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Рост курса фунта стерлингов к доллару и евро после голосования в парламенте Великобритании по соглашению о Brexit является краткосрочной реакций участников финансовых рынков, которые заняли выжидательную позицию. Такое мнение высказал глава Банка Англии Марк Карни, выступая в среду в комитете по финансам парламента.

Во вторник фунт дешевел на 1,4%, до уровня 1,2672 доллара за фунт с отметки предыдущего закрытия в 1,2863 доллара, однако после голосования в парламенте британская валюта стала стремительно отыгрывать потери и даже выходила в плюс на 0,2% с показателем 1,2889 доллара. Закрылся фунт на уровне 1,2858 доллара, а в среду достигал показателя в 1,2897.

По словам Карни, после того как парламентарии не поддержали соглашение по Brexit, предложенное премьер-министром Терезой Мэй, инвесторы видят меньший риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки. Также увеличилась вероятность, что процесс Brexit будет продлен.

"Я делюсь не своим мнением, я привожу взгляд рынка. … Я бы не придавал большого значения этим, очень краткосрочным действиям. Рынок ждет", — сказал глава Банка Англии.

Говоря о переговорах Лондона и Брюсселя по вопросам, касающимся финансовых рынков, он отметил, что в настоящее время принципиальным разногласием между Банком Англии и ЕЦБ остается проблема регулирования рынка деривативов в случае недостижения сделки по Brexit. По его словам, Банк Англии сосредоточен на подготовке возможного сценария no deal (без заключения соглашения), так как черты будущей сделки по Brexit все еще недостаточно четко определены.

При этом, по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году среди британских банков, регулятор заявлял, что крупные кредитные организации готовы к последствиям различных, даже самых худших вариантов Brexit, имея в своем распоряжении достаточный объем капитала и резервов.