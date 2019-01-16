МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в несколько раз увеличить количественно инвестиционных проектов с Саудовской Аравией в 2019 году, говорится в сообщении фонда.

РФПИ организовал первую в этом году российскую деловую миссию в Королевство для проведения встреч на высшем уровне и обсуждения новых инвестиционных проектов. В миссии приняли участие более 20 руководителей ведущих российских компаний, в том числе представители нефтехимического холдинга "Сибур", производителя нефтепогружного оборудования "Новомет" и производителя минеральных удобрений "Фосагро".

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев возглавил российскую делегацию и провел встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, управляющим директором Public Investment Fund (PIF) Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румаяном, президентом и генеральным директором Saudi Aramco Амином Насером, а также с руководителями нефтехимической компании SABIC.

"Делегация обсудила проекты в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газохимической и нефтегазовой сферах, такие как крупномасштабные нефтехимические проекты в России, производство каучука в Саудовской Аравии, совместные проекты по производству нефтегазового оборудования с возможностью локализации в Саудовской Аравии", — отметили в фонде.

"Мы рады отметить, что российско-саудовское партнерство постоянно развивается, и в новый год мы входим с амбициозными планами новых инвестиций. Наше партнерство – это стратегический альянс, взаимовыгодный для обеих стран… По мере реализации Саудовской Аравией программы реформ и преобразований мы видим значительный потенциал для партнерства, результатом которого станет кратное увеличение инвестиций уже в этом, а также в 2020 году", — приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

РФПИ управляет совместно с PIF инвестиционным фондом с капиталом 10 миллиардов долларов, более 2 миллиардов долларов из которых уже инвестировано в такие проекты, как аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге и строительство дублера Кутузовского проспекта.

В 2017 году во время официального визита Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда в Москву РФПИ, Saudi Aramco и PIF создали совместную платформу для инвестиций в энергетический сектор на 1 миллиард долларов и платформу для инвестиций в технологии на 1 миллиард долларов.