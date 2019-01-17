МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах", — говорится в сообщении.

Проект концепции содержит 12 разделов. Она предусматривает действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы РФ; внедрению в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности; совершенствованию системы государственных программ и внедрению принципов проектного управления.

Концепция также предусматривает улучшение управления налоговыми расходами; внедрение эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета; совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; повышение эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере; развитие межбюджетных отношений; совершенствованию форм и методов государственного управления; совершенствование механизмов управления федеральным имуществом.