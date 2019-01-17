ЖЕНЕВА, 17 янв /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум был вынужден соблюдать санкции США относительно приглашения трех российских бизнесменов на ежегодную сессию в Давос, так как в ВЭФ работают американские граждане, заявил РИА Новости официальный представитель ВЭФ Эдриан Монк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы ВЭФ-2019 отказали в участии в форуме Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, которые весной прошлого года были внесены в санкционный список США. В середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия может отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, если его организаторы не пересмотрят решение не приглашать на него некоторых российских бизнесменов. В ВЭФ ситуацию с российскими бизнесменами комментировать отказывались. Однако в декабре форум выпустил официальное заявление, в котором приветствовал участие всех российских представителей в Давосе.

Согласно официальной программе ВЭФ-2019, Вексельберг, Дерипаска и Костин заявлены как участники форума, который пройдет в Швейцарии с 22 по 25 января.

"Мы никогда не запрещали или не вносили в "черный список" какого-либо участника Давоса. Мы всегда четко говорим о том, что необходимо для участия. Что касается отдельных персоналий, которые находятся под санкциями США, то у нас есть сотрудники-граждане США в наших американских офисах, так что мы были вынуждены соблюдать санкции. И мы четко заявили о своей позиции, как затронутым персоналиям, а также заинтересованным властям", — рассказал Монк РИА Новости.

По его словам, США объяснили свою позицию относительно лиц, находящихся под санкциями, а также третьих сторон, в том числе организаций, у которых есть американские граждане среди сотрудников. "Я рад, что с прояснением этих вопросов мы можем поприветствовать всех участников Давоса в этом году. Но мы не поменяли своей позиции", — сказал он. Монк отметил, что ВЭФ необходимо соблюдать санкционный режим, так как в структуре форума работают граждане США.

Представитель ВЭФ при этом не стал уточнять, какие именно ограничения на участие российских бизнесменов все же будут иметь место во время форума в Давосе. "Они (российские бизнесмены — ред.) смогут участвовать в дискуссиях. Я уверен, они бы не приехали, если бы не были уверены в том, что смогут участвовать в форуме на адекватном уровне", — добавил он.

В 2019 году ВЭФ пригласил для участия в своей ежегодной встрече 50 глав государств и правительств, в том числе представителей всех стран "большой двадцатки". Главной темой форума названа глобализация и перспективы создания глобальной архитектуры во времена четвертой индустриальной революции.