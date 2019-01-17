МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Расходы россиян в декабре 2018 года выросли по сравнению с ноябрем и номинально оказались самыми высокими за последние четыре года, однако реальные расходы стали самыми низкими за тот же период, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением 10 тысяч человек и более, которая отражает покупательское поведение жителей городов РФ.

"Общие повседневные расходы россиян в декабре номинально оказались самыми высокими за все годы наблюдений. Они выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года", — сообщает холдинг.

Вместе с тем, по данным Росстата, инфляция в РФ в 2018 году составила 4,3%. "Таким образом, даже при высоких показателях номинальных расходов реальные траты, то есть "очищенные" от инфляции, оказались самыми низкими за последние четыре года. Даже в кризисном 2015 году предновогодние расходы россиян оказались выше, чем в году ушедшем", — отмечают авторы исследования.

Уточняется, что декабрьский рост повседневных трат по сравнению с ноябрем был ожидаем и связан с закупками перед праздниками и длинными каникулами. "Все последние годы доля трат на продукты в общей корзине расходов поднималась до уровня 53%. И декабрь 2018 года не стал исключением", — отмечается в исследовании.

Как добавляет "Ромир", размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18% или почти на 100 рублей по сравнению с ноябрем. "Однако в росте расходов виноваты не только приближавшиеся праздники. Месячная инфляция оказалась самой высокой за весь год (0,8% — ред.). Цены на продукты в среднем выросли на 1,7%, по данным Росстата. Значительно дорожали яйца (15,4% за декабрь — ред.), а также некоторые очень ходовые овощи", — пояснили в холдинге.