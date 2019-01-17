МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Парламент Великобритании проголосовал за сохранение Терезы Мэй ан посту премьер-министра страны, выразив доверие ее правительству, пишет РИА Новости.

За такое решение выступили 325 депутата, против высказались 306. Голосование прошло в среду, 16 января, в 22-00 по московскому времени.

После вынесения решения парламента Мэй пообещала сразу же начать консультации с депутатами по условиям выхода страны из состава Европейского союза. "Я готова работать с любыми членами палаты, чтобы обеспечить Brexit", — заявила она. Она добавила, что рада такому исходу голосования по вотуму недоверия правительству.

Напомним, что вотум недоверия последовал за поражением правительства Мэй в парламенте Британии по вопросу условий выхода страны из состава ЕС. Против плана кабмина и премьера проголосовали 432 члена палаты. В поддержку выступили 202 человека.