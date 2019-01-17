МОСКВА, 17 янв — Dow Jones. Приостановка работы правительства США может иметь значение для экономики, если она будет длиться достаточно долго.

Уже прошло почти четыре недели с тех пор, как была приостановлена работа федерального правительства. Наиболее очевидное последствие для экономики – это то, что почти 800 000 сотрудников федерального правительства не получают заработную плату. Некоторые из них были отправлены в неоплачиваемый отпуск, тогда как другие, по сути, вынуждены работать без оплаты.

В 2017 году (это был последний год, на который имеются соответствующие данные) гражданские служащие федерального правительства получили около 340 млрд долларов в виде заработной платы и пособий. Это чуть более 3% от компенсаций всех работающих. (Большая часть гражданских служащих по-прежнему получают зарплату за исключением сотрудников Береговой охраны). Это соответствует общей оплате работников таких секторов, как СМИ, технологический сектор, сфера ресторанного бизнеса или транспортный сектор.

Исследователи, изучавшие предыдущий случай приостановки работы правительства, который наблюдался в 2013 году, обнаружили, что федеральные работники реагировали на сокращение доходов путем уменьшения своих расходов на 10%. Работники, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск, сократили свои расходы почти на 20%, так как оставаясь дома, они могли сэкономить деньги, например, за счет приготовления обеда, уменьшения расходов на бензин и на уходе за детьми.

Сокращение расходов оказалось таким высоким ввиду того, что федеральные служащие, как и большинство американцев, почти не имеют ликвидных сбережений, и они не могут или не желают заимствовать достаточно для того, чтобы компенсировать эту разницу. Когда приостановка закончилась и федеральные служащие получили свои деньги за потерянное время в рамках последовавшего проекта бюджета, их расходы подскочили. В результате этого потребление, в общем, было отложено, а не сокращено.

Если федеральные служащие потратят около 70% от своих общих доходов на товары и услуги (в соответствии с со средними показателями по экономике), то прямой эффект приостановки работы правительства выразится в падении потребления примерно на 24 млрд долларов в год относительно того, что было бы в противном случае. То есть, это вычтет почти 0,1 процентного пункта от показателя роста ВВП. В конце концов, это падение будет нивелировано скачком расходов после возобновления работы правительства, когда федеральные служащие получат то, что им задолжало правительство.

Однако существует, по крайней мере, три причины полагать, что стоимость шатдауна может быть значительно выше, особенно если он будет продолжаться.

Во-первых, федеральные служащие, которые тратят меньше, лишают дохода других работников и компании, что еще больше сокращает общее потребление и инвестиции. Общий эффект от этого трудно подсчитать, но он значительно больше нуля. Более того, эти работники и компании не получат полную компенсацию, а это означает, что они, в отличие от федеральных служащих, столкнутся с безвозвратной потерей дохода.

Во-вторых, федеральные служащие могут отреагировать на возрастающую частоту и длительность шатдауна увеличением сбережений из осторожности. Гарантированная занятость считается одним из главных преимуществ работы в госучреждениях. Их оплата ниже, чем в частных компаниях, но федеральные служащие имеют преимущество более низкой текучести рабочей силы. Лишение зарплаты этих работников, которые не хотят рисковать, побудит их меньше расходовать и больше экономить, чем это было бы в нормальных условиях. Обеспечение большого объема ликвидных активов в качестве буфера может стать необходимой страховкой для сотен тысяч работников. Это может оказать давление на рост в долгосрочной перспективе, хотя и не очень сильное.

Самые крупные убытки от шатдауна вызовет тот факт, что больше не будут оказываться полезные услуги частному сектору. Официальная статистика не помогает определить эти убытки. Например, фермерские хозяйства и коммунальные службы составляют всего около 2% от ВВП, но вполне можно предположить, что негативный эффект для уровня жизни будет намного выше, чем 2%, если американцы вновь потеряют доступ к продуктам питания, электричеству или теплу. Заморозка работы уже повлияла на способность правительства контролировать безопасность продуктов питания, узаконивать трансграничные слияния, выдавать лицензии для телекоммуникационных компаний и следить за полетами воздушных судов.

Американское общество достаточно устойчиво для противостояния временным остановкам работы правительства. Однако это повторяющиеся события, и убытки со стороны государственных служб могут, в конце концов, оказаться намного более разрушительными.

— Автор Matthew C. Klein, matthew.klein@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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