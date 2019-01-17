МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в первом квартале составит 0,3% к четвертому кварталу с учетом сезонной корректировки и влияния повышения НДС, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Модельные оценки на базе no casting дают 0,3% в первом квартале квартал к кварталу с учетом сезонной корректировки", — сказал он, добавив, что данная оценка учитывает и влияние НДС.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%.

По словам Морозова, годовая инфляция в России вернется к показателю в 4% в первом квартале 2020 года. Ранее в четверг он заявил, что не видит причин, которые помешают инфляции замедлиться до 4% в следующем году.

"Не скажу, что в январе, но в первом квартале 2020 года 4% можно будет увидеть", — сказал Морозов.

Морозов также считает, что инфляция в годовом выражении по итогам января составит около 5%, при этом экономика в целом сдержанно реагирует на повышение НДС — его вклад в инфляцию уходит от верхнего диапазона прошлой оценки в 0,6-1,5 процентного пункта.

"По итогам января инфляция будет в районе 5%, это как раз то, как мы ее видим. Предварительно можно сказать, что в том диапазоне оценок, что мы давали — 0,6-1,5 процентного пункта для возможного влияния НДС на прирост цен — все-таки мы должны понижать эту оценку, мы точно уходим от верхнего уровня оценки, может быть, даже можем уйти вниз от середины диапазона. Пока экономика реагирует сдержанно", — сказал он.

При этом он отметил, что нужно дождаться марта-апреля, чтобы точно оценить вклад НДС в инфляцию.

Банк России по итогам 2019 года прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5% с возвращением к 4% в 2020 году.