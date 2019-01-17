МОСКВА, 17 янв — Dow Jones. В среду власти ЕС ввели ограничения на импорт стали в целях борьбы с последствиями торговой политики США. Таким образом временная мера превратилась в постоянную, а также стала еще одним аргументом, позволяющем президенту США Дональду Трампу утвердиться в необходимости пошлин на импорт металлов.

С тех пор, как Трамп объявил о введении с марта 25%-ой пошлины на импорт стали в США, Европа столкнулась с ростом импорта. Ответные меры властей ЕС в равной мере защищают производителей стали в регионе и позволяют избежать негативных последствий для потребителей этого металла, например, автомобильных компаний, которые зависят от импорта.

Одобренные в среду меры предполагают введение ЕС квот на импорт 26 категорий товаров, а также 25%-ой пошлины на импорт сверх этой квоты, заявили в Еврокомиссии. Решение вступит в силу 4 февраля, взамен временных ограничений, введенных в июле.

"Постоянная мера позволит сохранить привычные торговые потоки", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕС редко прибегают к ограничительным мерам в области торговли, которые позволяют справиться с временным ростом импорта на фоне непредвиденных обстоятельств. Пошлины в отношении стали были введены в ответ на действия США, но также они обусловлены наводнением рынка произведенной в Китае продукцией, которое негативно отражается на компаниях по всему миру.

Трамп в одностороннем порядке ввел пошлины, способствующие сокращению импорта стали в США, так как Вашингтон не верил в способность мирового сообщества принять меры в отношении проблемы перепроизводства в Китае. Другие страны последовали его примеру, опасаясь, что избытки продукции, образовавшиеся вследствие протекционистской политики США, будут перенаправлены на их рынки. Европа первой сделала подобный шаг, несмотря на критику в адрес позиции США и противостояния с ними в ВТО.

"Власти ЕС действуют из соображений необходимости после того, как США начали этот процесс, — отметил Лоран Рюсман, специалист по торговому праву из Fieldfisher. – В противном случае их бы поглотил развернувшийся торговый поток".

Сталелитейные компании Европы в целом позитивно восприняли введенные ограничения, но потребители стали, которая используется в производстве многочисленных товаров, обвинили власти в нанесении удара по промышленности региона.

Компромиссное решение, к которому пришел Брюссель, указывает на то, как сложно ЕС подстроиться к измененным США условиям мировой торговли на фоне замедления темпов роста экономики еврозоны. Бездействие властей уничтожило бы сталелитейные компании, страдающие от падения цен, тогда как пошлины и квоты могут способствовать росту затрат в ключевых секторах экономики, таких как автомобильная промышленность.

"Необходимо найти баланс различных мер, — отметил дипломат из ЕС. – Безусловно, это реакция на действия США, и отсутствие пошлин на импорт было бы, конечно, более предпочтительным вариантом".

Сталелитейные компании просили о том, чтобы режим квот был установлен в отношении стран, а не только товаров, как это было в случае со временными мерами. Они спровоцировали резкое увеличение ввоза стали в Европу, и такие страны, как Турция и Россия, стремятся выполнить большую часть квоты до февраля.

За первые десять месяцев 2018 года импорт стали в ЕС подскочил до рекордного уровня, повысившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и опередив темпы роста спроса и внутренних поставок. Об этом сообщили в Европейской металлургической ассоциации Eurofer. В тот же период импорт США упал на 14%, и мировые экспортеры перенаправили 60% этой стали в ЕС.

"Ввоз стали в ЕС повысился за последний год, так как производство в регионе значительно выросло после экономического кризиса", — сказал Эрик Йоннарт, генеральный секретарь Европейской ассоциации производителей автомобилей.

Производители автомобилей и другие заинтересованные структуры выступают против введенных ограничений, особенно против увеличения квот на 5% ежегодно. Они считают, что это слишком незначительный рост, который может привести к недостатку предложения на рынке. Первоначальный объем квот будет рассчитан на основании среднего показателя импорта в 2015-2017 годах, а введенные ограничения будут сняты 16 июля 2021 года.

Темпы ввоза стали в страны Европы в настоящее время даже более высокие, чем в 2015 году, когда активный импорт этого металла из Китая стал причиной кризиса, с которым столкнулись местные производители. Власти ЕС в этой ситуации прибегли к антидемпинговым мерам.

Пошлины на импорт стали, введенные США, возобновили давление на производителей в Европе, спровоцировав увеличение ввоза этого металла в регион и падение цен на него. Реакция Брюсселя была очевидной, хотя некоторые дипломаты не советовали властям идти по проложенному Трампом пути протекционизма.

"В целом это представляет собой хорошую новость и должно помочь обуздать огромный приток этого сырья", — считает Роеланд Баан, глава Outokumpu Oyj, одного из крупнейших в мире производителей нержавеющей стали.

Некоторые сталелитейные компании Европы, в том числе и компания Баана, считают введенные ЕС ограничения неэффективными, так как квоты не введены в отношении некоторых развивающихся стран, недавно ставших крупными экспортерами стали. По их словам, власти не принимают во внимание промышленную политику таких игроков, как Индонезия, которая в последнее время является значимым экспортером нержавеющей стали.

Экспорт Индонезии в Европу, ранее пренебрежимо малый, в течение первых 11 месяцев 2018 года достиг рекордного максимума и составил половину общего объема ввезенной из этой страны в ЕС стали за последние десять лет, сообщили в Eurofer. Производители стали в странах, на которые распространяется действие льгот, согласны с мнением своих клиентов в ЕС.

"Мы полагаем, что любые ограничения, сделанные из соображений протекционизма, оказывают негативное влияние на все заинтересованные стороны и исключают справедливую конкуренцию", — отметил представитель российской компании Северсталь<CHMF>.

— Авторы Emre Peker, emre.peker@wsj.com, Alistair MacDonald, alistair.macdonald@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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