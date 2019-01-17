МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 67,5 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 миллиарда долларов США (25,2 миллиарда долларов США в 2017 году)", — говорится в комментарии ЦБ.

"В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила. В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств", — пояснил регулятор.

По его данным, чистый отток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробондов в четвертом квартале 2018 года составил 600 миллионов долларов, по итогам всего года отток — 5,2 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала текущего года приток средств нерезидентов в госбумаги РФ составил 4,1 миллиарда долларов, во втором квартале был зафиксирован отток в 6,6 миллиарда долларов. В третьем квартале отток составил 2 миллиарда долларов.

По итогам 2017 года приток средств нерезидентов в ОФЗ и евробонды составил 15,5 миллиарда долларов. В том числе в первом квартале — 4,4 миллиарда долларов, во втором квартале — 2,4 миллиарда долларов, в третьем квартале — 7,3 миллиарда долларов, в четвертом — 1,4 миллиарда долларов.