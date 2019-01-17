МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2018 году снизились до 1,9 миллиарда долларов с 27,1 миллиарда долларов в 2017 году, сообщается в материалах ЦБ.

Таким образом, объем прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ снизился более чем в 14 раз. При этом в первом квартале приток инвестиций составил 6,2 миллиарда долларов, во втором — 2 миллиарда долларов, в третьем квартале был зафиксирован отток инвестиций в 5,4 миллиарда долларов, в четвертом — отток в 900 миллионов долларов.

Отток портфельных инвестиций в активы небанковского сектора по итогам года составил 500 миллионов долларов против 4,5 миллиарда долларов в 2017 году.