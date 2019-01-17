МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2018 года по сравнению с третьим кварталом снизился на 3 процентных пункта и составил минус 17%, сообщил Росстат в четверг.

Снижение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой большинства его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно изменений, произошедших в экономике России за год, пояснили в ведомстве.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу снизился на 2 процентных пункта и составил минус 13% против минус 11% в третьем квартале 2018 года. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, не изменилась и составила 16%. Доля негативных оценок увеличилась до 35% (в третьем квартале – 32%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, сократилась до 46% (в третьем квартале – 49%).

Индекс произошедших изменений в экономике России снизился на 5 процентных пунктов и составил минус 21% против минус 16% в третьем квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, уменьшилась до 12% (в третьем квартале 2018 года – 14%). В то же время доля отрицательных оценок увеличилась до 46% против 40%. Доля нейтральных оценок снизилась до 42% (в третьем квартале – 45%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении снизился на 4 процентных пункта и составил минус 10% против минус 6%. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 10% против 12%. Доля отрицательных оценок увеличилась до 26% (в третьем квартале – 21%).

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении снизился на 2 процентных пункта и составил минус 14% против минус 12%. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, не изменилась и составила 9%. Доля отрицательных оценок увеличилась до 33% (в третьем квартале – 31%).