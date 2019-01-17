МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Вышедшие в среду данные ЦБ по оттоку капитала оказались не самыми обнадеживающими, но неожиданными не стали. По оценке регулятора, чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 67,5 миллиарда долларов. Это совпадает с ранее озвученным прогнозом в 67 миллиарда долларов.

Помимо этого, в сравнении с прошлым годом усилился и отток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробондов. В четвертом квартале он составил 600 миллионов долларов, а по итогам года – 5,2 миллиарда долларов, при этом основной объем оттока пришелся на второй квартал. Для сравнения, в 2017 году наблюдался приток средств нерезидентов в российские госбумаги на 15,5 миллиарда долларов.

Регулятор зафиксировал также снижение прямых иностранных инвестиций в российские компании в 2018 году до 1,9 миллиарда долларов с 27,1 миллиарда долларов в 2017 году. Таким образом, показатель за год рухнул более чем в 14 раз, и основной отток пришелся на третий квартал.

ДОЛГИ И САНКЦИИ

Эксперты объясняют усиление оттока капитала из РФ, в первую очередь, санкционной тематикой, активизировавшейся как раз в середине года. США могут запретить своим инвесторам покупать новый российский госдолг (как ОФЗ, так и евробонды), и инвесторы к этому готовятся.

"Также свою роль в закрытии позиций нерезидентами в российском госдолге сыграл и общий рост доходностей на развитых рынках. Кроме того, нельзя не отметить и общий рост нестабильности валют развивающихся стран в 2018 году. Именно поэтому отток средств нерезидентов из ОФЗ оказался гораздо выше, чем из евробондов, которые – в отличие от ОФЗ – лишены рублевого риска", — указал эксперт ГК "Финам" Алексей Ковалев.

Новый виток нервозности по поводу санкций снижает возможности для реформ в экономике и заставляет компании ускоренными темпами сокращать задолженность, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

При этом ЦБ отмечает, что что в прошедшем году внешние обязательства банков продолжали сокращаться. Это также стало одной из причин ускорения оттока. "Если часть оттока пошла на погашение внешнего долга, то это неплохая новость. Она свидетельствует о том, что в будущем этот отток будет меньше, что снизит долговую нагрузку на экономику РФ. Это лучше, нежели деньги просто ушли бы куда-то", — отмечает в этой связи эксперт.

По нерезидентам особой новости нет – сокращение темпов оттока до 600 миллионов долларов в четвертом квартале говорит о том, что облигационный рынок не связан с действиями ЦБ по ставке и сделки все-таки были, добавила она.

ПРОГНОЗ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ

Согласно прогнозу ЦБ, чистый отток капитала в 2019 году составит 20 миллиардов долларов, но аналитики ожидают, что эта оценка будет превышена. Для таких оценок есть целый ряд оснований.

В значительной степени масштаб оттока капитала отражает положительное сальдо торгового баланса. В 2018 году Россия имела рекордно высокий профицит счета текущих операций платежного баланса (114,9 миллиарда долларов), напомнил Ковалев. Например, в 2016-2017 годах профицит текущего счета составил соответственно 25 и 33 миллиарда долларов.

"Однако положительное сальдо текущего счета платежного баланса является источником не только накопления международных резервов страны, но и финансирования вывоза из нее капитала", — констатирует он. Не исключено, что схожий профицит торгового баланса будет и в текущем году.

Учитывая, что ЦБ вернулся на валютный рынок с покупками валюты, объемы оттока в 2019 году должны быть скромнее, чем в 2018 году. "Ориентировочно речь идет о 40 миллиардах долларах по итогам текущего года. Но это лишь в условиях статуса кво по санкциям – события, как мы понимаем, здесь могут развиваться непредсказуемо", — прогнозирует Орлова.

Если санкции против РФ обретут более жесткий характер, либо вмешаются геополитические факторы, отток может быть сопоставим с тем, что наблюдался в прошлом году. С точки зрения нефтяных цен и их влияния на показатель эксперт неожиданностей не предвидит: по ее мнению, баррель Brent в этом году вряд ли опустится ниже отметки в 40 долларов за баррель. Это возможно лишь в случае серьезных проблем с китайской экономикой. Базовый сценарий предполагает более высокую стоимость "черного золота", которая не отразится на показателях по оттоку, заключила она.