МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии отечественного производства сельскохозяйственной техники, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Совещание пройдет на площадке машиностроительного завода ООО "КЛААС" в Краснодаре.

"Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии отечественного производства сельскохозяйственной техники и ее приоритетного использования, в том числе в рамках реализации национальных проектов", — говорится в сообщении.

В рамках поездки премьер проведет рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.