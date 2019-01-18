МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Сокращение урожая проса повлекло рост оптовых цен на пшено на 15% к концу 2018 года, вместе с тем, продукция продолжает дорожать, рост цены с начала декабря составил уже 35%, теперь причиной этому становятся тарифы на энергетику и топливо, а также увеличение НДС до 20%, который связан с инфраструктурными затратами, при этом факторов для снижения стоимости продукции пока нет, сказал РИА Новости гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

По оценке Росстата, урожай зерна в России в 2018 году составил 112,9 миллиона тонн в чистом весе, пшеницы — 72,1 миллиона тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы. По данным службы, в последнем месяце прошлого года пшено стало дороже на 4,6% по отношению к декабрю 2017 года. По данным экспертов, в 2018 году посевные площади под просо снизились до 259 тысяч гектаров с 266 тысяч гектаров в 2017 году. Согласно их прогнозам, урожай культуры за 2018 год составит около 277 тысяч тонн. Урожай проса в 2017 году составил 318,1 тысячи тонн, в 2016 году — 629,6 тысячи тонн.

По словам гендиректора "ПроЗерно", невысокий урожай прошлого года уже оказал свое влияние на цены. "Отраслевой фактор повлиял на то, что цена на пшено на оптовом рынке поднялась до нового года (с начала декабря — ред.) почти на 15% — с 34 тысяч рублей за тонну до 39 тысяч рублей за тонну. Сейчас цена продолжает движение, но это уже не отраслевые факторы, а инфраструктурные: рост цен на энергетику, топливо, и повышение НДС, который связан с инфраструктурными затратами. Сейчас цена от 39-40 тысяч рублей за тонну поднимается до уровня 45-46, это пшено первого сорта ГОСТ", — уточняет эксперт.

По его словам, вплоть до нового урожая, который будет собран в сентябре-октябре, ценовой уровень на пшено будет оставаться высоким. "Факторов, которые бы понизили эту цену, сейчас найти трудно", — заключил Петриченко.