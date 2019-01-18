ЖЕНЕВА/БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Всемирный экономический форум стартует в швейцарском Давосе в понедельник. Основной темой дискуссий станет глобализация в эпоху четвертой индустриальной революции. И хотя в Давос в этот раз не приедут многие руководители государств, ВЭФ все также остается одной из крупнейших международных площадок, определяющей будущее нашего мира.

ВНУТРЕННЕЕ ВАЖНЕЕ ВНЕШНЕГО

Одним из самых главных разочарований ВЭФ 2019 стал отказ президента США Дональда Трампа принять участие в форуме. Его прошлый заезд на международную площадку для дискуссий был быстрым, но запоминающимся. Благодаря журналистам, которые активно освещали эту поездку, в Швейцарии визит американского лидера стал одним из ключевых событий прошедшего года.

В этот раз лидеры будут обсуждать будущее мировой экономики в отсутствии делегации из США: Трамп заявил, что не только сам не поедет в Давос, но и не отправит в Альпы своих министров – главу минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео. Виной всему – продолжающейся уже почти месяц шатдаун, ставший самым длительным в американской истории.

Еще одним "отказником" стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая столкнулась с очень серьезными проблемами из-за Brexit и ей явно пока мало дела до глобальных международных вопросов. В среду вечером с небольшим перевесом голосов ей удалось избежать вотума недоверия в парламенте. Теперь правительство 21 января представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit. Изначально предложенное премьером соглашение было отвергнуто большинством голосов, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

Не приедет в Давос и президент Франции Эммануэль Макрон. Его задержали в Париже также внутренние дела, связанные с забастовками "желтых жилетов". Тем не менее, в качестве участников ВЭФ заявлены министр экономики и финансов, глава МИД страны, министр труда, а также управляющий Центробанка Франции.

Предстоящий форум в Давосе не будет событием для инвесторов, поскольку все их внимание должно быть сфокусировано на предстоящих торговых переговорах между США и Китаем, которые ожидаются 30-31 января. Такое мнение высказал глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в конце января отправится в США для участия в очередном раунде китайско-американских торговых консультаций. Ранее газета South China Morning Post писала, что целью визита Лю Хэ станет достижение договоренности о прекращении так называемой торговой войны между двумя крупнейшими экономками мира.

Это основное экономическое и торговое событие начала этого года, сказал Дембик. "Неважно, что произойдет в Давосе, оно не окажет существенного влияния на рынки или экономическую политику", — считает он.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

В нынешнем году Давос примет у себя свыше трех тысяч участников из 110 стран мира. При этом нехватки международных лидеров у ВЭФ явно нет. Как ожидается, на форум приедет 65 глав государств. В том числе, премьер-министр Японии Синдзо Абе, канцлер ФРГ Ангела Меркель, заместитель председателя Китая Ван Цишань, новый президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салих, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президенты Колумбии, ЮАР, Зимбабве, Руанды, премьеры Израиля, Ливии, Вьетнама, Палестины, Египта и другие. Кроме того, на следующей неделе в Давос приедут и главы крупнейших международных организаций – ООН и его подразделений, МВФ, НАТО, Всемирного Банка, ВТО, ОБСЕ и других.

"В Давосе мы хотим получить больше возможностей, чтобы поговорить не обязательно про действующие кризисы, которые поглотили наш мир. Мы живем в самые лучшие и самые худшие времена. В Давосе мы сконцентрируемся на лучшем времени, чтобы увидеть, как мы можем действовать в этом времени", — заявил в преддверии форума основатель ВЭФ Клаус Шваб.

По его словам, ВЭФ постарается сориентировать международное сообщество на тех возможностях, которые лежат перед миром, в условиях новых нужд, которые принесла очередная индустриальная революция. И в этой связи необходимо признать существование глобализации в мире, а также выработать и укрепить новый подход к решению проблем, который будет более инклюзивным и устойчивым.

ЗАНЕСЕННЫЕ СНЕГОМ

Свои коррективы в работу ВЭФ в 2019 году, возможно, внесет и погода. Из-за снежного фронта, который накрыл центральную и восточную часть Европы в начале года, швейцарский институт по исследованию снега и лавин объявил о значительном риске появления лавин в кантоне Граубюнден, где расположен Давос. По данным швейцарского издания 20Minutes, накануне в результате схода лавины там пострадали двое военных, которые прибыли для обеспечения безопасности во время проведения ВЭФ. Как отмечается, эту лавину спустили искусственно. Однако прогнозы погоды на ближайшие дни обещают новые снегопады в районе Давоса, что может сказаться на транспортном сообщении с этой горнолыжной деревней.