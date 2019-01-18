МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России достигнет своего максимума за счет эффекта базы в весенние месяцы 2019 года, затем со второго полугодия будет снижаться и составит 5-5,5% по итогам года, после чего вернется к целевому значению вблизи 4% в начале 2020 года, говорится информационно-аналитическом материале Банка России о динамике потребительских цен.

"Своего максимума годовая инфляция достигнет в весенние месяцы за счет эффекта базы. Со второго полугодия 2019 года годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться и составит 5–5,5% по итогам года, а затем вернется к цели Банка России вблизи 4% в начале 2020 года", — говорится в тексте.

Авторы комментария отмечают, что годовая инфляция достигла своего исторического минимума 2,2% в феврале 2018 года. Кроме того, как сообщает регулятор, данные по инфляции за первые две недели января (рост цен на 0,7% с начала месяца, 4,7% — в годовом выражении) согласуются с базовым прогнозом ЦБ.

По мнению ЦБ, влияние повышения ставки НДС в России на цены товаров и услуг остается неопределенным, также сохраняется неясность в отношении реакции инфляционных ожиданий на временное ускорение инфляции в начале текущего года.

"При этом сохраняется неопределенность относительно влияния повышения ставки НДС на цены товаров и услуг, а также реакции инфляционных ожиданий на временный рост инфляции в начале 2019 года. Банк России будет уточнять свои оценки инфляционных рисков и прогноз по мере поступления статистических данных", — сказано в документе.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%. Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов накануне отметил, что экономика в целом сдержанно реагирует на повышение НДС — его вклад в инфляцию уходит от верхнего диапазона прошлой оценки регулятора в 0,6-1,5 процентного пункта.