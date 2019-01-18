МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам 2018 года поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, сместив с этой позиции Китай, следует из опубликованных в пятницу данных ЦБ РФ.

Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн, — до 67,9 миллиона унций (2 112 тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности в декабре приобрел 9,3 тонны.

В то же время центробанк Китая в прошлом году закупал золото для резервов лишь единожды – в декабре. Это было единственное пополнение за два прошедших года. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 59,6 миллиона унций.

Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США — 8,13 тысячи тонн, Германии – 3,37 тысячи тонн. Гораздо ближе Италия с запасами золота в 2,45 тысячи тонн и Франция с 2,44 тысячи тонн.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в этом году неоднократно заявляла, что регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические. ЦБ РФ начал распродавать американские гособлигации в апреле, когда США ввели новые санкции в отношении Москвы. К началу осени вложения, которые в 2010 году составляли 176 миллиардов долларов, сократились до 14 миллиардов долларов.