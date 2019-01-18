МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы на первых в 2019 году аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) купили 40% бумаг, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах по итогам конференц-звонка министерства.

"В последних выпусках, когда Минфин РФ размещал ОФЗ трех серий, 40% пришлось на иностранцев", — сказал он со ссылкой на данные представителей министерства.

Минфин РФ на этой неделе провел первые в 2019 году аукционы по размещению ОФЗ. Министерство в итоге продало в полном объеме все предложенные бумаги на 35,1 миллиарда рублей при совокупном спросе в более чем 83 миллиарда.