БЕРЛИН, 18 янв — ПРАЙМ. Турция выделит России квоту в объеме 5 тысяч тонн для ввоза российской говядины с нулевой ставкой ввозной таможенной пошлины и с возможностью дальнейшего увеличения этого объема, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

В пятницу российский министр в рамках международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя" в Берлине провел встречу с главой аграрного ведомства Турции Бекиром Пакдемирли.

"В рамках встречи достигнута договоренность о выделении российским предприятиям квоты на импорт в Турцию 5 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота с нулевой ставкой ввозной таможенной пошлины с возможностью дальнейшего увеличения указанного объема", — сказал Патрушев по итогам встречи.

Он подчеркнул, что со своей стороны, Россия создала все условия для доступа сельхозпродукции из Турции на отечественный рынок. "В частности, было принято решение дополнительно увеличить объем ввоза томатов из Турции на 50 тысяч тонн — до 100 тысяч тонн", — указал министр.

Патрушев также обратил внимание представителей Турции на необходимость усиления фитосанитарного контроля и соблюдения качества поставляемой в Россию плодоовощной продукции.

В конце 2018 года Турция ввела квоту на импорт в текущем году из всех стран 75 тысяч тонн говядины с нулевой пошлиной. В декабре Россельхознадзор сообщил, что Генеральное управление по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции согласовало ветеринарный сертификат на поставки в страну говядины из России.