МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Пекин предложил Вашингтону 6-летнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для сведения торгового дисбаланса между странами к нулю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, осведомленные о содержании торговых переговоров между странами.

"Китай предложил пойти на шестилетнее наращивание закупок для увеличения импорта американских товаров…", — пишет агентство.

По данным главного таможенного управления КНР, китайский экспорт в США за 2018 год вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.

Увеличив импорт на сумму в более чем 1 триллион долларов за весь период, Китай смог бы этот дисбаланс устранить к 2024 году, пишет агентство.

Такое предложение было сделано китайской стороной во время очередного раунда торговых переговоров, состоявшегося в этом месяце.

Американская сторона отнеслась к предложению скептически, потребовав еще более значительных уступок — сократить дисбаланс в торговле не за шесть, а за два года, передают источники агентства.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Сейчас делегации двух стран продолжают вести переговоры для разрешения торгового конфликта. Председатель КНР Си Цзиньпин уже пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.