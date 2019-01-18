МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минфин России планирует на регулярной основе — раз в квартал — проводить конференц-звонки с инвесторами, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Минфин планирует сделать конференц-звонки на регулярной основе — раз в квартал. Часовые переговоры, когда представители министерства рассказывают про ситуацию в экономике и отвечают на вопросы узкого круга инвесторов, в том числе иностранных. Такое условно неформальное общение", — сообщил собеседник агентства по итогам подобного пробного конференц-звонка министерства.

По его мнению, министерство таким образом хочет стать более дружелюбным, понять проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы.

При этом собеседник агентства посетовал на техническую сторону мероприятия. "Связь была довольно так себе, не очень хорошо слышно было местами. Плюс странная схема того, как задать вопрос — надо что-то нажать, и непонятно, в эфире ты или нет. Технические детали не очень внятные, не high level", — отметил он.

В пятницу в конференц-звонке министерства приняли участие замминистра финансов Владимир Колычев и глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.