МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Украина считает, что европейские правила должны распространяться как на украинскую газотранспортную систему (ГТС), так и на будущий газопровод "Северный поток — 2", заявил в пятницу украинский министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Гайко Маасом в Киеве.

"Мы считаем, что распространение европейских правил на газопровод "Северный поток" является единственным эффективным способом сделать наши трехсторонние консультации эффективными и конструктивными. И, конечно, это даст нам возможность перевести дискуссию в рациональную плоскость", — сказал Климкин, имея в виду строящийся "Северный поток — 2".

Он также отметил, что Украина в настоящее время обсуждает с Еврокомиссией и применение европейских правил относительно украинской ГТС.

"Если наша ГТС будет подпадать под европейские правила, то, конечно, "Северный поток", как мы считаем, тоже должен соответствовать европейским правилам… Это позволит обеспечить реальную конкуренцию, стабильность в поставках и жизнеспособность нашей украинской ГТС", — также заявил украинский министр.