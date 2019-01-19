МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.

"Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России. Прогноз стабильный", — говорится в сообщении агентства.

В релизе агентства сообщается, что более позитивный рейтинг может быть присвоен РФ в случае "увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами".