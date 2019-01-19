БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает рост сельскохозяйственного производства в России в 2019 году на уровне 1-1,5%, сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК. Рост оценивается на уровне 1-1,5%", — сказал Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя" в Берлине.

В декабре в интервью РИА Новости глава Минсельхоза сообщил, что сельское хозяйство РФ по итогам 2018 года вырастет на 1%. В 2017 году рост сельскохозяйственного производства в России, по обновленным данным Росстата, составил 3,1%. Оценку динамики показателя в 2018 году статистическое ведомство еще не подводило.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2018 года объем производства продукции сельского хозяйства в РФ сократился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе и сентябре сельхозпроизводство снижалось, в октябре выросло на 11,9%, в ноябре вновь снизилось (на 3,9%).