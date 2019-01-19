ТОКИО, 19 янв — ПРАЙМ. Первое заседание Транстихоокеанского партнерства на уровне министров, которое прошло в Токио в субботу, провозгласило курс на расширение организации и укрепление правил свободной торговли, что нашло отражение в итоговой декларации.

"Расширять Транстихоокеанское партнерство и продвигать укрепление свободной торговли", — говорится в документе, который приводит агентство Киодо.

Кроме того, документ, принятый представителями 11 стран-участниц, выражает озабоченность повышением таможенных тарифов США и Китаем и призывает к укреплению принципов открытой торговли на основе правил.

Заседание также определило процедуру вступления новых членов: "ТТП открыт для всех стран, кто выражает желание соответствовать его высокому уровню". Интерес к участию в ТТП проявляет Таиланд.

Страны-участницы выработали принципы решения споров, а также очередность, в соответствии с которой они будут занимать пост председателя организации.

Соглашение о ТТП-11 вступило в силу 30 декабря. Первоначально оно было подписано в 2016 году, тогда его участниками стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство, соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.

Сейчас население стран, входящих в ТТП составляет 500 миллионов человек, а ВВП составляет 13% от мирового.