БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор допускает распространение африканской чумы свиней (АЧС) в 2019 году в Германии, Франции, а также в странах Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Мы в этом году ждём распространения АЧС во Франции и Германии. И Юго-Восточная Азия, это будут очень серьезные последствия, особенно для Таиланда, Вьетнама и других стран, в том числе — Филиппин, там тоже свиноводство есть", — сказал Данкверт в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя" в Берлине.

Он сообщил, что в четверг Россельхознадзор провел встречи с представителями Нидерландов, Дании, Франции и Италии для обсуждения вопроса АЧС. "Мы показали наши прогнозы, которые мы делали давно. Распространение АЧС идет по нашим прогнозам, по Европе — 100%", — рассказал глава ведомства.

"То, как распространяется болезнь в Китае, — мы этого даже не прогнозировали, что это будет так быстро, за три-четыре месяца. И то, что АЧС придет в Монголию — этого вообще не прогнозировали. Это говорит о неконтролируемом распространении вируса", — добавил Данкверт.

В начале августа 2018 года министерство сельского хозяйства Китая (страна — крупнейший в мире производитель свинины) сообщило о вспышке АЧС в провинции Ляонин на северо-востоке страны — это первый случай появления болезни в КНР. После этого несколько случаев АЧС было зарегистрировано на востоке и северо-востоке Китая.

В январе Россельхознадзор сообщил о появлении АЧС в Монголии: по данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), первая вспышка заболевания в этой стране зафиксирована 9 января у домашних свиней в аймаке Булган, расположенном в северной части страны.